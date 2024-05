Mitchells & Butlers plc est une société basée au Royaume-Uni qui exploite des restaurants, des pubs et des bars. L'entreprise propose un choix d'expériences de restauration et de boissons à travers ses marques. Elle possède environ 1 700 établissements, dont des restaurants et des pubs, tels que All Bar One, Browns, Castle, Ember Inns, Harvester, High St, Innkeeper's Collection, Miller & Carter, Nicholson's, O'Neill's, Premium Country Pubs, Sizzling Pubs, Stonehouse Pizza & Carvery, Toby Carvery, ALEX et Vintage Inns. En outre, la société exploite les hôtels Innkeeper's Collection au Royaume-Uni et les restaurants et bars Alex en Allemagne. Les filiales de la société comprennent notamment Mitchells & Butlers Retail Limited, Ha Ha Bar & Grill Limited, Orchid Pubs & Dining Limited, ALEX Gaststatten Gesellschaft mbH & Co KG et Mitchells & Butlers Finance plc.

Secteur Restaurants et bars