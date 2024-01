Netflix a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant le nombre d'abonnés au quatrième trimestre, grâce à une série d'émissions de qualité, dont la dernière saison de la série royale "The Crown" et le film original de David Fincher, "The Killer".

La société a déclaré avoir ajouté 13,1 millions d'abonnés au cours du trimestre de décembre, ce qui représente la plus forte croissance d'abonnés jamais enregistrée au cours du quatrième trimestre, dépassant largement les prévisions de 8,97 millions d'abonnés. Cela porte le nombre total d'abonnés à 260 millions.

Netflix a déclaré un bénéfice par action de 2,11 dollars, ce qui est inférieur aux estimations consensuelles de 2,22 dollars par action. La société a déclaré que le bénéfice par action a été affecté par une perte non monétaire de 239 millions de dollars liée aux taux de change.

Le chiffre d'affaires a atteint 8,8 milliards de dollars, dépassant les prévisions et l'objectif de 8,7 milliards de dollars que s'était fixé l'entreprise pour le trimestre.

Le géant du streaming a déclaré qu'il s'attendait à une croissance saine à deux chiffres de ses revenus pour l'ensemble de l'année 2024, car il continue d'ajouter des membres et d'investir dans son activité publicitaire. Netflix a déclaré que la publicité n'était pas encore le principal moteur de la croissance des revenus, mais qu'elle visait à ce que cela change d'ici 2025.

Il devient de plus en plus évident que Netflix a gagné la "guerre du streaming"", a écrit Jessica Reif Ehrlich, analyste des médias chez Bank of America.

L'entreprise a attribué ces gains à la force de sa propriété intellectuelle, notamment "Squid Game : The Challenge", une émission de téléréalité basée sur sa série télévisée la plus regardée, de nouvelles séries originales, telles que "All the Light We Cannot See", des longs métrages comme "Rebel Moon : A Child of Fire" de Zack Snyder, et des programmes non anglophones, dont la troisième saison de "Lupin" en France. Elle a également fait état d'une forte demande de titres sous licence.

"En ce qui concerne l'avenir, malgré les grèves de l'année dernière qui ont repoussé le lancement de certains titres, nous avons une liste impressionnante pour 2024", a déclaré la société.

Antenna Research a constaté que Netflix a le taux de désabonnement mensuel le plus bas parmi les services de streaming, avec seulement 2 % des abonnés qui se sont désabonnés au cours du mois de décembre.

L'analyste des médias John Hodulik a prédit que l'entreprise continuerait également à bénéficier de la répression du partage de mots de passe, ce qui, selon lui, entraînerait une hausse de 5 % des recettes au cours du trimestre.

Cette répression alimentera probablement la croissance de la partie de Netflix financée par la publicité, a écrit M. Ehrlich. La société a récemment annoncé qu'elle comptait 23 millions d'utilisateurs actifs dans le monde sur la version du service avec publicité, contre 15 millions en novembre.

Selon Mme Ehrlich, Netflix bénéficie également de l'évolution de la dynamique du marché, qui oblige les sociétés de médias à réévaluer leur stratégie consistant à conserver les films et les séries télévisées exclusivement pour leurs propres services de diffusion en continu. Selon elle, il s'agit d'une proposition "gagnant-gagnant", qui permet à Netflix de réduire ses investissements dans des productions originales plus risquées, alors même que ces accords de licence apportent à d'autres sociétés de médias des revenus dont elles ont grand besoin.

Plus tôt dans la journée, Netflix et TKO Group Holdings ont annoncé un accord de plus de 5 milliards de dollars pour diffuser en exclusivité sur le service de streaming la série "Raw" de World Wrestling Entertainment et d'autres programmes. (Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles, complété par Yuvraj Malik à Bengaluru et révisé par Kenneth Li et Matthew Lewis)