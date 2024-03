Neumora Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. Le portefeuille thérapeutique de la société comprend sept programmes neuroscientifiques cliniques et précliniques qui ciblent de nouveaux mécanismes d'action pour un large éventail de troubles neuropsychiatriques et de maladies neurodégénératives mal desservis. Son produit candidat avancé, navacaprant (NMRA-140), est un nouvel antagoniste du récepteur kappa opioïde (KOR) administré par voie orale une fois par jour, en phase 3 de développement comme traitement monothérapeutique potentiel du trouble dépressif majeur (TDM). Navacaprant est un médicament expérimental à prise unique quotidienne par voie orale conçu pour moduler les voies de la dopamine et du traitement de la récompense. Ses autres produits candidats sont le NMRA-511, le NMRA-266, le NMRA-NMDA, le NMRA-CK1d, le NMRA-NLRP3 et le NMRA-GCase. Le NMRA-511 est un antagoniste expérimental du récepteur 1a de la vasopressine (V1aR). Le NMRA-266 est un modulateur allostérique positif du récepteur muscarinique M4 (M4R) pour le traitement de la schizophrénie et d'autres troubles neuropsychiatriques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale