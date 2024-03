NeuroPace, Inc. est une société d'appareils médicaux en phase de commercialisation. La société se concentre sur la transformation de la vie des personnes souffrant d'épilepsie en réduisant ou en éliminant l'occurrence des crises débilitantes. Le système RNS différencié de la société est un système de neuromodulation réagissant au cerveau qui fournit un traitement personnalisé en temps réel à la source des crises. La société développe son système RNS pour répondre à la nature individualisée de l'épilepsie pharmacorésistante et fournir une thérapie sûre pour les crises d'épilepsie focales n'importe où dans le cerveau. Le système RNS est un dispositif qui enregistre les données d'activité cérébrale et permet aux cliniciens de surveiller les patients. Le système RNS surveille l'activité électrique du cerveau, reconnaît les schémas anormaux spécifiques au patient et délivre un traitement à la source de la crise. Le système RNS de la société est utilisé pour traiter d'autres troubles cérébraux, notamment la dépression, les troubles du contrôle des impulsions, les troubles de la mémoire et le syndrome de stress post-traumatique.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés