NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client. Avec plus de 300 experts, le groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en oeuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents. L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences françaises en Ile-de-France (Lille, Strasbourg, Nantes, Rouen, Bordeaux, Lyon et Toulon) et en Suisse (Genève). NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : Banque & Assurance, Santé, Mutuelle & Prévoyance, Média & Télécom, Tourisme & Transport, Retail, Beauté & Luxe, Industrie & Energie.

Secteur Services et conseils en informatique