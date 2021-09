Offerpad Solutions Inc, anciennement Supernova Partners Acquisition Company, Inc, est un fournisseur de solutions immobilières. La société offre des solutions d'achat en ligne et des solutions immobilières axées sur les données pour le client. Sa plateforme numérique Solutions Center permet aux utilisateurs de vendre et d'acheter leur maison en ligne et d'accéder à des services auxiliaires, tels que l'hypothèque et...