Olectra Greentech Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale est la fabrication d'isolateurs en polymères composites et de bus électriques. La société opère à travers trois segments : La division des isolateurs, la division des bus électriques et la division des camions électriques. Ses principaux produits sont les isolateurs de puissance et les bus électriques. Elle exploite des bus K9 (bus de 12 mètres), K7 (bus de 9 mètres) et K6 (bus de 7 mètres). Tous ces autobus ont une capacité d'accueil personnalisable et sont conçus pour des opérations de longue durée. La société a déployé ses autobus C9 dans le cadre du service d'autobus de Puri. Cet autobus de 12 mètres de long et de 49 places est conçu pour les opérations interurbaines et de longue distance. Ses autres modèles d'autobus sont l'autobus électrique X2, l'autobus électrique v2, l'autobus électrique iX et l'autobus électrique CX2. Elle propose différents types d'isolateurs composites pour la transmission et la distribution. La société exploite commercialement plus de 1000 bus électriques en Inde.

Secteur Equipements et composants électriques