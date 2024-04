Olema Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies ciblées pour les cancers féminins. Son principal produit candidat, l'OP-1250, est une thérapie orale qui combine l'activité d'un antagoniste complet des récepteurs d'œstrogènes (CERAN) et d'un dégradeur sélectif des récepteurs d'œstrogènes (SERD). L'OP-1250 de la société est une petite molécule orale candidate au stade clinique pour le traitement des cancers d'origine endocrinienne. L'OP-1250, en monothérapie et en combinaison avec des inhibiteurs des kinases quatre et six dépendantes des cyclines (CDK4/6), a démontré une forte réduction des tumeurs dans plusieurs modèles de xénogreffes, y compris les mutations ESR1 et PIK3CA et les métastases du système nerveux central (SNC). Il est en essai clinique de phase I/ II, et en phase Ib/ II en association avec le palbociclib, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique ER-positif (ER+), récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain négatif (HER2-).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale