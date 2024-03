OneConnect Financial Technology Co Ltd est une société holding qui fournit de la technologie en tant que service pour le secteur des services financiers. Les solutions technologiques intégrées de la société couvrent les segments de la banque de détail numérique, de la banque commerciale numérique et de l'assurance numérique avec des solutions complètes, englobant la gestion des ventes, la gestion des risques et les services de soutien opérationnel au sein de chaque segment. La société construit et exploite une plateforme Gamma, qui est une plateforme d'infrastructure technologique pour les institutions financières. Les offres de produits et de services de la société peuvent être déployées soit sur une base intégrée pour fournir des solutions complètes de bout en bout, soit sur une base incrémentale pour répondre rapidement aux besoins des clients.