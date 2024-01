OPAP - Greek Organisation of Football Prognostics S.A. est le leader grec de la conception et de la commercialisation des jeux de hasard sous les marques Lotto, Proto, Propo, Propo-Goal, Joker, Pame Stihima, Super 3, Extra 5 et Kino. Le CA par type de jeux se répartit comme suit : - jeux de loterie (45,9%) ; - paris sportifs (29,6%) : matchs de football et de basket-ball, courses de Formule 1, etc. ; - autres (24,5%).

Secteur Casinos et jeux