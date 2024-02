Outokumpu Oyj figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'aciers inoxydables. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits d'aciers génériques (93,9%) : produits laminés, plaquettes, aciers plats, etc. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe (69,9%) et Amérique (30,1%) ; - production de ferrochrome (2,6%) ; - autres (3,5%) : notamment activité de prise de participations dans des groupes industriels. La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (4%), Europe (57,5%), Amérique du Nord (30%), Asie-Pacifique (6,3%) et autres (2,2%).

Secteur Acier