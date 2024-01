Parex Resources Inc. est une société pétrolière et gazière indépendante basée au Canada qui se concentre sur la production durable et conventionnelle en Colombie. La société se consacre à l'exploration, au développement, à la production et à la commercialisation de pétrole et de gaz naturel en Colombie. La société se concentre sur le développement de deux bassins principaux : Llanos et Magdalena. La totalité de la production pétrolière de la société et 87 % des réserves prouvées et probables de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN) sont situées dans le bassin des Llanos en Colombie, le reste des réserves pétrolières et de la production étant situé dans le bassin de Magdalena en Colombie.