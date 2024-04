PERNOD RICARD : Oddo BHF dégrade sa recommandation

Oddo BHF dégrade sa recommandation sur Pernod Ricard de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 190 à 150 euros, anticipant désormais une baisse de 14,3% du BPA pour l'exercice 2023-24 (et non plus de 11,1%).



'Les catalyseurs que nous attendions au soutien de la performance du titre Pernod Ricard, à savoir la reprise sur les marchés clefs du groupe comme la Chine et les Etats-Unis, ne se matérialisent pas', constate l'analyste.



Jugeant que l'échéance de la reprise de la croissance du groupe est régulièrement repoussée et que les incertitudes quant à son timing devraient peser sur la performance du titre, Oddo BHF relève son beta à un, contre 0,9 auparavant.



Le bureau d'études ne voit toutefois pas beaucoup de potentiel de baisse du titre, en raison de la récente sous-performance de Pernod Ricard par rapport au secteur des spiritueux et d'un niveau de valorisation très faible reflétant la faible visibilité actuelle.



