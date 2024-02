Personalis, Inc. est une société de génomique du cancer qui propose des thérapies et des diagnostics de précision contre le cancer. Le séquençage et l'analyse génomiques avancés de la société soutiennent le développement de vaccins personnalisés contre le cancer et d'autres immunothérapies anticancéreuses de nouvelle génération. La plateforme NeXT est une plateforme de séquençage et d'analyse de nouvelle génération. Elle est conçue pour fournir une analyse complète d'une tumeur et de son microenvironnement immunitaire à partir d'un seul échantillon limité de tissu ou de plasma. Ses produits sont conçus pour détecter les récidives au plus tôt, permettre la sélection de thérapies ciblées sur la base d'un profilage génomique ultra-complet et améliorer la stratégie des biomarqueurs pour le développement de médicaments. Ses produits axés sur la recherche comprennent le séquençage de l'exome, le séquençage du transcriptome et les panels de cancers ciblés. La plateforme de l'entreprise analyse les éléments des cellules immunitaires qui ont infiltré une tumeur, qu'ils proviennent du système immunitaire adaptatif ou du système immunitaire inné.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale