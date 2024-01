Phathom Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de nouveaux traitements pour les maladies gastro-intestinales. Les produits candidats de la société sont VOQUEZNA TRIPLE PAK et VOQUEZNA DUAL PAK. Son produit candidat, VOQUEZNA, contient du vonoprazan, un inhibiteur d'acide compétitif au potassium (PCAB) de petite taille administré par voie orale. Les PCAB sont une nouvelle classe de médicaments qui bloquent la sécrétion d'acide dans l'estomac. Le vonoprazan a également démontré des bénéfices cliniques dans le traitement du reflux gastro-œsophagien érosif (RGO érosif) et en association avec des antibiotiques pour le traitement de l'infection par Helicobacter pylori (H. pylori). Le RGO et l'infection à H. pylori sont deux des maladies gastro-intestinales liées à l'acidité les plus courantes. Le RGO est une maladie qui se développe lorsque le reflux du contenu acide de l'estomac provoque des symptômes gênants et/ou des complications. H. pylori est un agent pathogène bactérien.

