Pirelli & C. S.p.A. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de pneumatiques pour véhicules légers et deux-roues. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (97,3%) et de services (2,7%). A fin 2023, le groupe dispose de 18 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39%), Amérique du Nord (25,7%), Asie-Pacifique (16,8%), Amérique du Sud (12%), Russie-Pays nordiques-Moyen Orient-Afrique-Inde (6,5%).

Secteur Pneumatiques