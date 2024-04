PORSCHE AUTOMOBIL : UBS dégrade sa recommandation

UBS dégrade sa recommandation sur Porsche Automobil Holding de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ajusté de 55 à 52 euros, une nouvelle cible ne recelant plus que 6% de potentiel de hausse pour le titre du constructeur automobile allemand.



Le broker justifie cet abaissement par sa dernière mise à jour du modèle de VAN (valeur d'actifs nette), après la publication des résultats 2023. 'Parmi les trois titres de l'univers Volkswagen au sens large, nous préférons P911 recommandé à l'achat', précise-t-il.



