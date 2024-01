Premier Foods plc est une entreprise alimentaire basée au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent l'épicerie, les friandises et l'international. Le secteur de l'épicerie vend principalement des produits alimentaires salés à température ambiante. Le segment Sweet Treats vend principalement des produits alimentaires sucrés à emporter. La société opère dans environ 15 sites à travers le pays. Elle propose ses marques à un éventail de clients dans les secteurs de la vente au détail, de la vente en gros, de la restauration et autres. Elle opère principalement dans le secteur de l'alimentation ambiante sur le marché britannique de l'épicerie. Elle opère dans quatre catégories clés de produits d'épicerie : Arômes et assaisonnements ; Repas rapides, snacks et soupes ; Desserts ambiants et Sauces de cuisson et accompagnements. En outre, la société possède un portefeuille d'autres produits alimentaires de marque et une entreprise alimentaire sans marque qui fabrique des produits, tels que des gâteaux et des desserts, pour le compte de divers détaillants alimentaires britanniques, ainsi qu'une entreprise interentreprises (B2B) qui fournit des produits et des ingrédients alimentaires.

