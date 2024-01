Pyxis Oncology, Inc. est une société d'oncologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement d'un portefeuille de produits thérapeutiques multimodalités pour cibler les cancers difficiles à traiter et améliorer la qualité de vie des patients. Elle a développé un portefeuille qui comprend des anticorps conjugués à des médicaments (ADC), des produits candidats, des produits candidats en immuno-oncologie (IO) et des anticorps monoclonaux (mAb), des programmes de découverte préclinique qu'elle développe en tant que monothérapies et en combinaison avec d'autres thérapies. Ses produits en développement comprennent PYX-201, PYX-106 et PYX-107. Son produit candidat ADC, PYX-201, est un nouvel ADC expérimental composé d'un AcM anti-fibronectine Extradomain-B d'immunoglobuline G1 (IgG1) conjugué de manière spécifique à un dérivé d'auristatine par l'intermédiaire d'un lien clivable par la cathepsine B. Son produit candidat IO est PYX-106, un anticorps expérimental d'isotype IgG1 entièrement humain ciblant Siglec-15, conçu pour bloquer la suppression de la prolifération et de la fonction des cellules T médiée par Siglec-15.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale