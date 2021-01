Quadient S A : IDC reconnaît le leadership de YayPay, acquisition la plus récente de Quadient

IDC reconnaît le leadership de YayPay, acquisition la plus récente de Quadient

La plateforme SaaS YayPay, leader sur son marché, étend l’offre Quadient d’Automatisation des Processus métier à la gestion du poste client

Paris, le 27 janvier 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé que sa dernière acquisition, YayPay, plateforme SaaS (Software as a Service) d’automatisation de la gestion du poste client, a été reconnue comme « Market Leader » (leader du marché) dans l’étude IDC MarketScape « Évaluation 2020-2021 des éditeurs de solutions d’automatisation de la gestion du poste client SaaS et en mode Cloud et destinées aux PME et ETI» . YayPay fait partie de l’offre Quadient d’Automatisation des Processus métier, complétant sa plateforme Cloud Quadient Impress®, une solution d'automatisation des documents sortants pour les petites et moyennes entreprises.

Auparavant, la solution YayPay avait déjà été distinguée comme « Major Player » (acteur majeur), dans un précédent rapport IDC MarketScape sur ce sujet, publié il y a deux ans. IDC MarketScape fait état, dans son évaluation des éditeurs, d'une croissance de 59 % du nombre d'entreprises prévoyant d'utiliser une solution SaaS pour la gestion du poste client au cours des 12 prochains mois. YayPay a déjà vu doubler sa base de plus de 3 000 utilisateurs dans le monde, devançant la tendance du marché.

Quadient s’appuie sur les fortes synergies de ses activités d’Automatisation des Processus métier et ses Solutions liées au Courrier pour continuer d’étendre ses fonctions support et d’intégrer ses canaux de vente dans le monde pour YayPay. Plus d’un demi-million d’entreprises qui composent la base clients Quadient ont désormais accès à une plateforme de transformation digitale de leurs processus de gestion du poste client.

« Être reconnu « Market Leader » par IDC est le résultat du travail de nos équipes YayPay et de leur engagement pour l’innovation, en particulier à travers l’utilisation de technologies puissantes d’intelligence artificielle et de machine learning. Nous sommes fiers de cette réussite », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Cette reconnaissance, apportée par un groupe mondial de conseil et d'études de marché réputé comme IDC, valide notre décision d’acquisition de YayPay pour étendre notre offre d’Automatisation des Processus métier à la gestion du poste client. Je me réjouis de cette nouvelle preuve de réussite dans l’exécution disciplinée de notre plan stratégique ».

La plateforme logicielle YayPay automatise et simplifie l'ensemble du processus de gestion du poste client : génération, envoi et suivi des factures client, recouvrement, évaluation de la solvabilité et paiement (order-to-cash). Cela libère ainsi du temps pour les équipes, améliore les flux de trésorerie, élimine les risques d’erreurs et renforce l'engagement global des employés et des clients.

Un extrait du rapport IDC MarketScape (document n°US47032320 de décembre 2020) est disponible en anglais sur ce lien : https://www.yaypay.com/idc-marketscape-leader-2021 .

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

Contact

Nathalie Labia, Quadient Communication Externe

+33 1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com

