Recursion Pharmaceuticals, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société se concentre sur l'utilisation de technologies avancées dans les domaines de la biologie, de la chimie, de l'automatisation et de l'informatique pour découvrir et concevoir des thérapies. La plateforme de la société, Recursion Operating System (OS), est construite avec diverses technologies et permet à la société de cartographier et de naviguer dans des trillions de relations biologiques et chimiques au sein de l'univers de données de Recursion. Elle intègre des composants physiques et numériques sous forme de boucles itératives d'atomes et de bits de données biologiques et chimiques de laboratoires humides organisées en cycles vertueux avec des outils informatiques pour traduire rapidement les hypothèses silico en connaissances validées et en chimie nouvelle. Ses programmes cliniques comprennent REC-994, REC-2282, REC-4881 et REC-3964. Le REC-994 est une petite molécule piégeuse de superoxyde, biodisponible par voie orale, développée pour le traitement de la malformation caverneuse cérébrale (CCM). Le REC-2282 est développé pour le traitement de la neurofibromatose de type 2.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale