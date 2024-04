Roivant Sciences Ltd. est une société biopharmaceutique de stade commercial qui cherche à améliorer la vie des patients en accélérant le développement et la commercialisation de médicaments qui comptent. Le portefeuille de produits de la société est axé sur l'inflammation et l'immunologie et comprend VTAMA, un nouveau produit topique approuvé pour le traitement du psoriasis et en cours de développement pour le traitement de la dermatite atopique ; batoclimab et IMVT-1402, des anticorps monoclonaux entièrement humains ciblant le récepteur Fc néonatal (FcRn) en cours de développement pour plusieurs indications auto-immunes à médiation IgG ; et RVT-3101, un anticorps anti-TL1A en cours de développement pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, en plus de plusieurs autres thérapies à divers stades de développement clinique. L'entreprise fait progresser son pipeline en créant des filiales ou des Vants agiles pour développer et commercialiser ses médicaments et ses technologies. Elle incube également des entreprises en phase de découverte et des start-ups dans le domaine des technologies de la santé qui complètent son activité biopharmaceutique.

Secteur Produits pharmaceutiques