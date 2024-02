ROLLS-ROYCE : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Le 26 février 2024 à 10:04 Partager

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Rolls-Royce avec un objectif de cours relevé de 350 à 465 pence, dans le sillage d'une révision de ses BPA d'environ 18% en moyenne sur les quatre prochaines années pour le motoriste britannique.



'L'étape franchie en 2023 et le momentum favorable des EFH crédibilisent largement la fourchette haute des objectifs moyen-terme et un retour à un investment grade rapide. En dépit de l'appréciation du cours, la valorisation est encore largement attrayante', juge-t-il.



Le bureau d'études note ainsi que le titre se traite sur un FCF yield ajusté 2025 de 8,7%, soit près de deux fois plus élevé que celui de Safran, et un PE 2025 de 17,1 fois reflétant une décote de l'ordre de 26% par rapport à Safran et globalement en ligne avec MTU.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.