Sands China Ltd est spécialisé dans le développement, la détention et l'exploitation de casinos et de complexes de loisirs intégrés situés principalement à Macao. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit : - casinos (69,3%) : détention, à fin 2020, de 2 722 machines à sous et de 1 685 tables de jeux ; - centres commerciaux (15,9%) : exploitation de 756 magasins ; - hôtels (8,5%) : détention de 9 hôtels (12 005 chambres ; enseignes The Venetian Macao, The Londoner Macao Hotel, The Londoner Court, Conrad, Sheraton, St. Regis, The Parisian Macao, Four Seasons Macao et Sands Macao) ; - restaurants (3,5%) : détention de 150 restaurants ; - autres (2,7%) : salles de conférence, théâtres, etc.

Secteur Casinos et jeux