Sapphire Foods India Limited est une société basée en Inde qui exerce ses activités dans le domaine de la restauration rapide et de la restauration décontractée. La société est un opérateur franchisé de Yum Brands en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives. Ses marques comprennent Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut et Taco Bell. KFC propose un vaste menu comprenant du poulet à l'os, du poulet désossé et d'autres produits à base de poulet, des hamburgers, des bols de riz, des wraps, des boissons et des desserts. Pizza Hut propose un menu complet pour tous les moments de la journée, avec une variété de pizzas, de pâtes, d'entrées, de boissons et de desserts. Taco Bell propose un menu complet comprenant une variété de garnitures pour tacos, de sauces et de produits distinctifs tels que des burritos sucrés et des ailes de poulet. L'entreprise compte environ 579 restaurants (KFC, Pizza Hut et Taco Bell) en activité.

Secteur Restaurants et bars