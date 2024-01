Restaurant Brands Asia Limited est une société basée en Inde, qui opère dans le secteur de la restauration rapide sous la marque Burger King. Les activités de la société s'étendent à l'ensemble de l'Inde et à l'Indonésie (par l'intermédiaire de ses filiales). Elle propose des produits alimentaires adaptés aux goûts et aux préférences locales. Ses produits comprennent le Veg Whopper, le Crispy Veg Burger, le Crispy Veg Double Patty, le Crispy Chicken Burger, le Crispy Chicken Double Patty, le Cheese Meltdown, le Fiery Chicken Burger, le Paneer Overload Burger, le Cheese Meltdown, les frites, les frites de poulet, les Veggie Strips, les Hashbrown, le Veg Crunchy Volcano, le Tikki Twist Burger, le BK Classic Veg, le Veg Peri Peri Rice et la Chocolate Mousse Cup. La société exploite environ 315 restaurants en Inde, dont neuf restaurants sous-franchisés et 35 BK Cafes. En Indonésie, elle possède et exploite environ 177 restaurants.

Secteur Restaurants et bars