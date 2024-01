Semrush Holdings, Inc. est un fournisseur d'une plateforme de gestion de la visibilité en ligne sous forme de logiciel-service (SaaS). La plateforme de la société permet aux entreprises du monde entier d'identifier et d'atteindre le bon public pour leur contenu, dans le bon contexte et par le biais des bons canaux. Sa plateforme SaaS aide les entreprises du monde entier à mener des campagnes d'optimisation des moteurs de recherche, de paiement au clic, de contenu, de médias sociaux et de recherche concurrentielle, et à obtenir des résultats mesurables grâce au marketing en ligne. La société offre des informations et des solutions aux entreprises pour créer, gérer et mesurer des campagnes sur différents canaux de marketing. Ses produits logiciels offrent une visibilité en ligne, y compris l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), le marketing des moteurs de recherche (SEM), le contenu, la publicité, la recherche concurrentielle, la gestion des médias sociaux (SMM), les relations publiques numériques (PR) et la veille concurrentielle. La société propose ses produits et outils payants aux clients par le biais de plans d'abonnement mensuels ou annuels.

Secteur Logiciels