Sensata Technologies Holding plc est une entreprise de technologie industrielle qui développe, fabrique et vend des capteurs et des solutions riches en capteurs, des composants et des systèmes de protection électrique, ainsi que d'autres produits. Les segments de la société comprennent Performance Sensing et Sensing Solutions. Le segment Performance Sensing sert les industries de l'automobile et des véhicules lourds et tout-terrain (HVOR) grâce au développement et à la fabrication de capteurs, de solutions haute tension (composants de protection électrique) et d'autres solutions. Le segment Sensing Solutions sert les industries industrielles et aérospatiales grâce au développement et à la fabrication d'un portefeuille de capteurs et de produits de protection électrique spécifiques à une application, utilisés dans une série de marchés industriels, notamment l'électroménager, le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC), la gestion de l'eau, les contrôles des opérateurs, l'infrastructure de charge, la production d'énergie renouvelable, la production d'hydrogène vert, l'aviation commerciale, la défense et d'autres encore.

Secteur Equipements et pièces électroniques