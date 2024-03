Shoals Technologies Group, Inc. fournit des solutions et des composants pour l'équilibre électrique du système (EBOS) pour les applications solaires, de stockage de batteries et de recharge de véhicules électriques. La société conçoit, fabrique et vend des solutions de système pour les deux types d'architectures de câblage utilisées par l'industrie solaire américaine : le câblage domestique et le câblage combiné. Elle a développé une solution EBOS pour les architectures homerun qu'elle appelle harnais d'interconnexion. Son harnais d'interconnexion permet de connecter plusieurs chaînes à chaque rangée à l'aide d'un seul fil et d'un simple connecteur à poussoir plutôt que d'un sertissage de fil. Les solutions EBOS de la société comprennent le faisceau d'interconnexion, les combinateurs et les cavaliers. Son architecture "combine-as-you-go" permet de relier toutes les branches d'un projet à des fils principaux qui alimentent directement des boîtiers de déconnexion, lesquels sont reliés à l'onduleur. L'entreprise fournit également des solutions d'e-mobilité, dans le cadre desquelles elle propose des familles de produits pour le marché de la recharge des véhicules électriques.

Secteur Equipements et composants électriques