Shoals Technologies Group, Inc. est un fournisseur de solutions d'équilibre électrique du système (EBOS) pour les infrastructures solaires, de stockage de batteries et de recharge de véhicules électriques. L'EBOS englobe tous les composants nécessaires pour acheminer le courant électrique produit par les panneaux solaires jusqu'à un onduleur et, en fin de compte, jusqu'au réseau électrique. Les composants EBOS qu'elle produit comprennent des assemblages de câbles, des fusibles en ligne, des combinateurs, des déconnecteurs, des recombineurs, des systèmes de surveillance sans fil, des boîtes de jonction, des boîtiers de transition, des boîtes d'épissure et des armoires pour systèmes de stockage de l'énergie des batteries (BESS). Elle conçoit, fabrique et vend des solutions de système pour les deux types d'architectures de câblage utilisées par l'industrie solaire américaine : le câblage à domicile et le câblage à la volée. Son offre de produits O&M solaires, Snapshot IV, surveille la tension et le courant spécifiques des panneaux solaires individuels et compare les résultats aux performances revendiquées/projetées par le fabricant. L'entreprise est également engagée dans la fourniture de solutions d'e-mobilité.

Secteur Equipements et composants électriques