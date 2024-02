SI-BONE, Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société s'emploie à résoudre les troubles musculo-squelettiques de l'anatomie sacro-pelvienne. Les produits de la société comprennent une série d'implants en titane brevetés et les instruments utilisés pour les implanter. Elle propose les systèmes d'implants iFuse, iFuse-3D et iFuse-TORQ. iFuse est un implant en titane triangulaire usiné dont la section transversale résiste à la torsion ou à la rotation de l'implant. Les implants iFuse-3D sont utilisés pour la fusion de l'articulation sacro-iliaque en conjonction avec des procédures de fusion vertébrale à plusieurs niveaux afin de stabiliser et d'immobiliser davantage l'articulation sacro-iliaque. iFuse-TORQ est une gamme d'implants filetés imprimés en trois dimensions (3D) conçus pour être utilisés dans les traumatismes pelviens, ainsi que pour des applications liées au dysfonctionnement et à la dégénérescence de l'articulation sacro-iliaque. L'entreprise détient également des brevets pour la méthode de mise en place de l'implant dans l'articulation sacro-iliaque, ainsi que dans d'autres parties de la colonne vertébrale et du bassin.

