SK Innovation Co Ltd est une société basée en Corée, principalement active dans la fabrication et la distribution de produits pétroliers. La société exerce ses activités à travers cinq segments. Le segment "Petroleum Business" est engagé dans la fabrication et la vente de produits pétroliers, notamment l'essence sans plomb, le kérosène, le diesel et autres. Le segment Chemical Business fabrique et vend principalement des agents émulsifiants de base, notamment de l'éthylène, du propylène, du styrène monomère et des matériaux chimiques, notamment des résines synthétiques, et autres. Le segment Lubrifiants est principalement engagé dans la fabrication de produits lubrifiants. Le secteur d'activité Développement pétrolier, Matériaux et Autres activités est engagé dans le développement, la production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Le segment Battery Business fabrique et vend entre autres des batteries au lithium et des batteries de taille moyenne et grande.