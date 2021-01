Sodexo : inclus dans l'indice d'égalité hommes-femmes de Bloomberg 2021, reconnaissant notre engagement à faire progresser les femmes sur le lieu de travail

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, fait partie de l'indice Egalité hommes-femmes de Bloomberg (GEI - 'Gender-Equality Index'), pour la 4ème année consécutive. L'Indice distingue les entreprises engagées pour la transparence sur l'égalité hommes-femmes et à la promotion des femmes sur le lieu de travail.

Le GEI apporte de la transparence aux pratiques et politiques liées à l'égalité hommes-femmes dans les entreprises cotées en bourse, augmentant ainsi l'étendue des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) disponibles pour les investisseurs. La méthodologie de notation GEI permet aux investisseurs d'évaluer les performances de l'entreprise et de comparer entre les groupes du même secteur.

« Nous voulons nous assurer que chaque femme et chaque homme sont traités équitablement sans discrimination et ont un accès égal à la formation et aux opportunités sur notre lieu de travail. L'égalité hommes-femme favorise la créativité et l'innovation, et finalement une expérience de services plus humaine pour tous. » - Margot Slattery, Directrice Diversité et Inclusion Monde, Sodexo. « Nous continuerons à divulguer de manière proactive nos performances et à faire preuve de transparence pour conduire le changement et faire progresser l'égalité hommes-femmes chez Sodexo. »

L'objectif de Sodexo est que les femmes représentent au moins 40 % de son personnel dirigeant d'ici à 2025 et que 100 % de nos collaborateurs travaillent dans des pays respectant la mixité femmes-hommes dans leur management.

Les indicateurs de Sodexo pour l'exercice 2020 montrent des progrès constants vers des équipes mixtes hommes-femmes à la plupart des niveaux de l'organisation :

60% du conseil d'administration

30% du comité de Direction

40% des hauts dirigeants

44% de l'ensemble du management

55% de l'ensemble des collaborateurs

Le pourcentage de femmes au Comité exécutif a légèrement diminué en raison de la rotation de ses membres. A l'inverse, la part des femmes parmi les cadres dirigeants du Groupe, principal vivier de talents des membres potentiels du Comité Exécutif, ainsi que parmi les managers, continue d'augmenter.

Pour en savoir plus sur la Diversité et l'Inclusion à Sodexo, veuillez consulter la section dédiée.