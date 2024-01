SoFi Technologies, Inc. est un fournisseur de services financiers. La société, par le biais de ses produits de prêt et de services financiers, permet à ses membres d'emprunter, d'épargner, de dépenser, d'investir et de protéger leur argent. Elle opère à travers trois segments : Prêts, Plateforme technologique et Services financiers. Le secteur des prêts propose des prêts personnels, des prêts étudiants et des prêts immobiliers, ainsi que les services connexes. Sa plateforme prend en charge l'ensemble du cycle de vie des transactions, y compris la demande de crédit, la souscription, l'approbation, le financement et la gestion. Le secteur des plates-formes technologiques est un fournisseur de services de plates-formes technologiques aux institutions financières et non financières. Par l'intermédiaire de Galileo, il offre des services via une série d'interfaces de programmation de programmes, d'événements et d'autorisations pour les institutions financières et non financières. Le secteur financier offre une suite de solutions de services financiers, telles que SoFi Checking and Savings, SoFi Invest, SoFi Invest, et d'autres, telles que SoFi Protect, SoFi At Work, et SoFi Relay.