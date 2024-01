Southern Copper Corporation est un producteur intégré de cuivre. La société produit du cuivre, du molybdène, de l'argent et du zinc. Elle exploite des unités minières et des installations métallurgiques au Mexique et au Pérou et mène des activités d'exploration en Argentine, au Chili, en Équateur, au Mexique et au Pérou. Ses secteurs d'activité comprennent les opérations péruviennes, les mines de cuivre à ciel ouvert mexicaines et les opérations minières souterraines mexicaines. Les activités péruviennes comprennent les complexes miniers de Toquepala et de Cuajone, ainsi que les usines de fusion et d'affinage, y compris une usine de traitement des métaux, les chemins de fer industriels et les installations portuaires qui desservent les deux mines. Les exploitations mexicaines à ciel ouvert comprennent les complexes miniers de La Caridad et de Buenavista, ainsi que les usines de fusion et d'affinage, y compris une usine de métaux et une usine de barres de cuivre, et les installations de soutien qui desservent les deux mines. Les exploitations minières souterraines mexicaines comprennent cinq mines souterraines qui produisent du zinc, du cuivre, de l'argent et de l'or, ainsi qu'une raffinerie de zinc.

Secteur Exploitations minières et métallurgie