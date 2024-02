SpringWorks Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et la commercialisation de médicaments qui changent la vie des patients atteints de maladies rares graves et de cancer. Elle dispose d'un portefeuille de produits différenciés en oncologie ciblée, couvrant les tumeurs solides et les cancers hématologiques, y compris deux essais cliniques en phase avancée dans des types de tumeurs rares, ainsi que plusieurs programmes portant sur des cancers génétiquement définis et très répandus. Son produit candidat, le nirogacestat, est un inhibiteur de gamma-sécrétase (GSI) de petite taille administré par voie orale, en cours de développement en tant que monothérapie pour le traitement des tumeurs desmoïdes, une tumeur des tissus mous rare, souvent débilitante et défigurante. Son deuxième produit candidat est le mirdametinib, une petite molécule orale inhibitrice de MEK en développement pour le traitement des neurofibromes plexiformes associés à la neurofibromatose de type 1 (NF1-PN), une tumeur rare de la gaine du nerf périphérique qui provoque des douleurs et des défigurations.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale