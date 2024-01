Sprout Social, Inc. conçoit, développe et exploite un outil de gestion des médias sociaux basé sur le Web qui permet aux entreprises de gérer et de mesurer leur présence en ligne. La société fournit aux organisations une plateforme centralisée pour gérer leurs efforts en matière de médias sociaux à travers les parties prenantes et les fonctions de l'entreprise. Elle propose une gamme de solutions de gestion des médias sociaux, qui comprennent des fonctionnalités complètes de publication et d'engagement, un service client, des flux de travail connectés et une intelligence artificielle (IA). Son logiciel en nuage rassemble la messagerie sociale, les données et les flux de travail dans un système unifié d'enregistrement, d'intelligence et d'action. La plateforme cloud de la société permet aux organisations de toutes tailles de créer des relations plus fortes grâce aux médias sociaux, de créer et de publier des contenus efficaces, de mesurer et d'améliorer les performances, et de mieux comprendre leurs marchés et leurs clients. Elle propose également un modèle d'essai gratuit de 30 jours à ses clients potentiels.

Secteur Logiciels