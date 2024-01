Sunoco LP s'occupe de la distribution de carburants aux concessionnaires indépendants, aux distributeurs et à d'autres clients commerciaux, ainsi que de la distribution de carburants aux clients finaux sur des sites de vente au détail exploités par des commissionnaires. Ses secteurs d'activité comprennent la distribution et la commercialisation de carburants et tous les autres secteurs. Le secteur de la distribution et de la commercialisation des carburants est un distributeur de carburants et d'autres produits pétroliers, qui sont fournis à des concessionnaires et à des distributeurs tiers, à des exploitants indépendants de sites de commissionnaires, à d'autres consommateurs commerciaux de carburants et à ses propres sites de vente au détail. Le secteur de la distribution et de la commercialisation de carburants comprend également des usines de traitement de transmix et des terminaux de produits raffinés. Le segment "All Other" comprend les activités de vente au détail de la société à Hawaï et dans le New Jersey, les services de cartes de crédit et les redevances de franchise. La société distribue des carburants sous les marques Aloha, Chevron, Citgo, Conoco, EcoMaxx, Exxon, Mahalo, Mobil, Phillips 66, Shamrock, Shell, Sunoco, Texaco et Valero.