Super Retail Group Limited est une société basée en Australie dont l'activité principale est la vente au détail. Les principales activités de la société sont la vente au détail de pièces détachées et d'accessoires automobiles, d'outils et d'équipements, la vente au détail de matériel de navigation de plaisance, de camping, d'équipements de plein air, d'équipements et de vêtements de pêche, et la vente au détail d'équipements et de vêtements de sport. Ses segments comprennent Supercheap Auto (SCA), rebel, BCF et Macpac. Son segment Supercheap Auto (SCA) est engagé dans la vente au détail de pièces détachées et d'accessoires automobiles, d'outils et d'équipements. Son segment rebel est engagé dans la vente au détail d'équipements et de vêtements de sport. Son segment BCF est la vente au détail de bateaux, de camping, d'équipements de plein air, d'équipements de pêche et de vêtements. La branche Macpac est spécialisée dans la vente au détail de vêtements, d'équipements de camping et de plein air. La société est présente en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Chine.

Secteur Détaillants autres spécialités