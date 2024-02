Surmodics, Inc. est un fournisseur de technologies de revêtement de performance pour les dispositifs médicaux intravasculaires et les composants chimiques et biologiques pour les tests d'immunodosage et les microréseaux de diagnostic in vitro (DIV). Les secteurs d'activité de la société comprennent les dispositifs médicaux et le diagnostic in vitro. Le segment des dispositifs médicaux fabrique et concède sous licence des revêtements performants, y compris des technologies de revêtement par modification de surface pour améliorer l'accès, la délivrabilité et le déploiement prévisible des dispositifs médicaux, ainsi que des technologies de revêtement pour la délivrance de médicaments pour permettre la délivrance de médicaments spécifiques à la surface d'un dispositif médical, avec des marchés finaux qui comprennent le neurovasculaire, le périphérique, le coronarien et le cœur structurel. Elle fabrique des dispositifs médicaux d'intervention vasculaire, notamment des ballons enduits de médicaments, des cathéters à ballonnet d'accès radial et des gaines de guidage. Le segment IVD fabrique des composants chimiques et biologiques utilisés dans les tests immunologiques et moléculaires de diagnostic in vitro sur les marchés du diagnostic et de la recherche biomédicale.

Indices liés Russell 2000