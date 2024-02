Svenska Handelsbanken AB figure parmi les principaux groupes bancaires scandinaves. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque commerciale (93,8%) ; - banque de marché et d'investissement (4,4%) : ingénierie financière, interventions sur les marchés de taux, de change et d'actions, intermédiation boursière, etc. En outre, le groupe développe une activité de gestion d'actifs ; - autres (1,8%). A fin 2022, le groupe gère 1 325,1 MdsSEK d'encours de dépôts et 2 315,8 MdsSEK d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus est la suivante : Suède (66,4%), Royaume Uni (18,9%), Norvège (10,1%), Pays Bas (3,1%), Etats-Unis (1,1%) et autres (0,4%).

