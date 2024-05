TAG Immobilien AG est une société immobilière basée en Allemagne qui se concentre sur le secteur de l'immobilier résidentiel. Le modèle d'entreprise de la société comprend des activités de vente en plus du développement et de la gestion d'un portefeuille de propriétés résidentielles. Elle propose des services de conciergerie et d'artisanat, soutient la fourniture de services multimédias aux locataires et élargit la gamme des services de gestion immobilière.

Secteur Développement et opérations immobilières