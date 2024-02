Tango Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société développe des médicaments de précision pour aider les patients atteints de cancer en s'attaquant aux altérations génétiques spécifiques qui alimentent le cancer. Son programme phare, TNG908, est un inhibiteur coopératif de méthylthioadénosine (MTA) de la protéine arginine méthyltransférase 5 (PRMT5) conçu pour agir sélectivement dans les cellules cancéreuses présentant une délétion de la méthylthioadénosine phosphorylase (MTAP). Elle développe également le TNG462, un inhibiteur de la PRMT5 plus puissant et plus sélectif, aux propriétés pharmacocinétiques améliorées par rapport au TNG908. TNG260 est une petite molécule inhibitrice du complexe de désacétylase CoREST qui inverse la résistance aux inhibiteurs de points de contrôle dans les modèles précliniques de mutants de la sérine-thréonine kinase 11 (STK11). Son TNG348 est un inhibiteur allostérique de la protéase 1 spécifique de l'ubiquitine (USP1) pour le traitement des cancers mutants BRCA et d'autres cancers déficients en recombinaison homologue (HRD+).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale