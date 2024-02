Tapestry, Inc. est une maison mondiale d'accessoires de luxe et de marques de style de vie. Les marques de la société comprennent Coach, Kate spade New York et Stuart Weitzman. La société opère à travers trois segments : Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman. Le secteur Coach comprend les ventes mondiales de produits Coach aux clients par l'intermédiaire des magasins exploités par Coach, y compris les sites de commerce électronique et les boutiques en concession, ainsi que les ventes aux clients en gros et par l'intermédiaire de distributeurs tiers indépendants. Le segment Kate Spade comprend les ventes mondiales de produits de la marque kate spade new york aux clients par l'intermédiaire des magasins exploités par Kate Spade, y compris les sites de commerce électronique et les boutiques en concession, les ventes aux clients en gros et les ventes par l'intermédiaire de distributeurs tiers indépendants. Le segment Stuart Weitzman comprend les ventes mondiales de produits de la marque Stuart Weitzman, principalement par l'intermédiaire des magasins exploités par Stuart Weitzman, des ventes aux clients en gros, des sites de commerce électronique et des distributeurs tiers indépendants.

