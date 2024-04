TDK Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits électroniques et de supports d'enregistrement. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - batteries rechargeables et convertisseurs d'énergie (46,9%) ; - matériaux et composants électroniques (33,1%) : condensateurs céramiques, ferrites, aimants, inducteurs, composants haute fréquence, transformateurs, capteurs, etc. ; - équipements et supports d'enregistrement (13,5%) : appareils enregistreurs (notamment têtes magnétiques de disques durs, têtes pour unités de disquette et têtes d'imprimantes thermiques), équipements d'alimentation et supports d'enregistrement (cassettes audio et vidéo, disques optiques, bandes informatiques de stockage de données, cartes PC, etc.) ; - autres (3,5%) : batteries rechargeables, cartes mémoires, écrans et équipements mécatroniques. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (8%), Chine (56,8%), Asie (18,7%), Europe (10%) et Amériques (6,5%).

Secteur Equipements et composants électriques