Terns Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement d'un portefeuille de produits candidats à base de petites molécules pour traiter des maladies graves, notamment l'oncologie, la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et l'obésité. Son portefeuille de produits comprend TERN-701, TERN-501, TERN-601 et TERN-101. Son TERN-701 est un puissant inhibiteur allostérique oral de la tyrosine kinase BCR-ABL (TKI) ciblant spécifiquement la poche myristoyle de l'ABL pour la leucémie myéloïde chronique. TERN-501 est son agoniste hautement sélectif du récepteur bêta de l'hormone thyroïdienne (THR-b) pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH) en phase IIa de développement clinique. TERN-601 est une petite molécule agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1R) pour les maladies métaboliques telles que l'obésité. TERN-101 est un agoniste du récepteur Farnesoid X (FXR), sans acide biliaire, distribué dans le foie, qui a démontré un profil de tolérabilité différencié et un engagement cible amélioré grâce à l'activation soutenue du FXR dans le foie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale