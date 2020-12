Thales : Le module de SAS Bishop en partance pour l'ISS!

Thales Alenia Space a produit la coque pressurisée du tout premier SAS commercial destiné à la Station spatiale internationale

Turin, le 4 décembre 2020 - Bishop, le module de SAS commercial de Nanoracks, est prêt à être lancé à destination de la Station spatiale internationale (ISS) à bord du vaisseau-ravitailleur CRS-21 de SpaceX.

© Nanoracks

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a produit et testé la coque pressurisée de Bishop, sa couverture d'isolation multicouches (MLI) et diverses structures secondaires, dont le bouclier de protection contre les micrométéorites et les débris spatiaux MMOD (Micrometeoroid and Orbital Debris), la structure du support du système de fixation et de transfert d'énergie et de vidéo, ainsi que d'autres éléments structurels.

Bishop se présente sous la forme d'un demi-cylindre ouvert de 4 m3 qui sera fixé au module Tranquility (Node 3), également réalisé par Thales Alenia Space, en tant que module commercial permanent à bord de l'ISS. Il offrira un volume d'accueil de charge utile cinq fois plus grand que l'actuel SAS de la Station. À terme, Bishop pourrait se dissocier de l'ISS pour être reconverti par Nanoracks en avant-poste orbital se déplaçant librement.

Walter Cugno, Vice-Président Exploration & Science de Thales Alenia Space, a déclaré : « Nous sommes très fiers de participer à cet important programme commercial de Nanoracks. Bishop, tel qu'il est baptisé, sera le tout premier SAS commercial à être exploité à bord de l'ISS. Grâce à Nanoracks, nous avons eu l'opportunité d'apporter à ce programme plus de 40 ans d'expertise en matière de conception et de production de solutions technologiques avancées relatives à la Station spatiale. Thales Alenia Space capitalisera sur ses capacités technologiques afin d'adresser de futurs projets commerciaux habités en orbite basse. »

À PROPOS DE NANORACKS

Nanoracks LLC, une société de la holding XO Markets, est un des leaders mondiaux des services spatiaux commerciaux. Nanoracks estime que l'utilisation commerciale de l'espace permettra de résoudre de nombreux problèmes sur Terre en révolutionnant des domaines tels que la production pharmaceutique, la fibre optique, l'observation de la Terre et bien d'autres activités encore.

Aujourd'hui, l'entreprise propose des solutions de haute qualité à bas coût pour répondre aux besoins les plus critiques en termes de déploiement satellitaire, recherche fondamentale et éducative, entre autres, dans plus d'une trentaine de pays à travers le monde. À plus long terme, Nanoracks ambitionne de reconvertir les étages supérieurs de lanceurs présents en orbite en habitats commerciaux, habités et robotisés, dans tout le système solaire.

XO Markets, la première holding mondiale spécialisée dans les applications commerciales de l'espace, comprend les sociétés Nanoracks LLC et Nanoracks UAE, et les filiales entièrement détenues DreamUp et Nanoracks Space Outpost Europe (Nanoracks-Europe).

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

