The Clorox Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits d'entretien de la maison et de soin du linge (40,6%) : liquides vaisselle, détergents, détachants, eaux de javel, nettoyants pour toilettes, etc. (marques Clorox®, Formula 409®, Liquid-Plumr®, Pine-Sol®, S.O.S®, Tilex®, Green Works®, CloroxProTM, Dispatch®, Clorox Healthcare®, Hidden Valley®, KC Masterpiece®, etc.). En outre, le groupe propose des vitamines, des minéraux et compléments alimentaires sous les marques RenewLife, Natural Vitality, NeoCell et Rainbow Light ; - produits à usage domestique (27%) : charbon de bois (marques Kingsford et Match Light), litières pour chats (marques Fresh Step®, Scoop Away® et Ever Clean®) et sacs en plastique (marque Glad®) ; - autres (16,6%) : condiments et sauces (marques Hidden Valley, KC Masterpiece et Soy Vay), filtres à eau (marque Brita) et produits de soins personnels naturels (marques Burt's Bees et Güd). Le solde du CA (15,8%) concerne les activités assurées à l'international. 84,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Produits ménagers