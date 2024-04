The Hain Celestial Group, Inc. est une entreprise mondiale de santé et de bien-être. La société opère à travers deux segments : Le segment Amérique du Nord et le segment International. Le segment Amérique du Nord de la société comprend les États-Unis et le Canada. Le segment international de la société comprend le Royaume-Uni et l'Europe. Les marques de la société comprennent, entre autres, Garden Veggie Snacks, Terra chips, Garden of Eatin snacks, Earths Best et Ellas Kitchen aliments pour bébés et jeunes enfants, Celestial Seasonings thés, Joya et Natumi boissons à base de plantes, Greek Gods yogurt, Yorkshire Provender, Cully & Sully et Covent Garden soupes, Yves et Linda McCartneys (sous licence) sans viande, Alba Botanica soins solaires naturels, et Live Clean produits d'hygiène corporelle. L'entreprise vend ses produits par l'intermédiaire de distributeurs d'aliments naturels et spécialisés, de supermarchés, de magasins d'aliments naturels, de grandes surfaces et de détaillants en ligne, de chaînes de restauration et de clubs, de pharmacies et de magasins de proximité dans le monde entier.

Secteur Transformation des aliments