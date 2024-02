The Western Union Company est un fournisseur de services de transfert d'argent et de paiement. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Consumer-to-Consumer et Business Solutions. Le secteur d'activité Consumer-to-Consumer facilite les transferts d'argent qui sont envoyés à partir de points de vente dans le monde entier ou par l'intermédiaire de sites web et d'appareils mobiles, y compris les services de transfert d'argent numérique. Son service de transfert d'argent est fourni par un réseau mondial interconnecté et ces services sont disponibles pour les transferts internationaux transfrontaliers et, dans certains pays, pour les transferts à l'intérieur d'un même pays. Le secteur des solutions d'entreprise facilite les solutions de paiement et de change, principalement les transactions transfrontalières et interdevises, pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour d'autres organisations et particuliers. L'autre segment de la société comprend principalement ses services de paiement de factures, qui facilitent les paiements des consommateurs aux entreprises et à d'autres organisations.